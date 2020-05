Cavani, contatti con l’Inter nei giorni scorsi! Ora si intensifica? – Sky

Cavani entra nella lista di obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Come riporta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di “Sky”, i nerazzurri nei giorni scorsi hanno allacciato i contatti con l’attaccante uruguayano. Non è escluso che la pista possa scaldarsi nelle prossime ore

INSIEME DIECI ANNI DOPO? – Edinson Cavani all’Inter è un’operazione che potrebbe accendersi all’improvviso. Gianluca Di Marzio riferisce che i contatti tra le parti risalgono a qualche giorno fa. Ora che Dries Mertens ha scelto di rinnovare con il Napoli, la società nerazzurra potrebbe intensificare questi contatti con il Matador. A compensare l’alto ingaggio percepito dall’uruguayano attualmente al PSG, c’è l’opportunità di prendere il giocatore a parametro zero. Su questo fronte, un aspetto chiave è da considerarsi la situazione di Lautaro Martinez.

