Cavani apre all’Inter: disposto a ridursi l’ingaggio per tornare in Serie A – TS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, Edinson Cavani in scadenza con il Paris Saint-Germain, potrebbe tornare in Serie A, e per farlo sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio: l’Inter è sempre pi sulle sue tracce.

ANCORA IN SERIE A – Edinson Cavani vuole tornare in Serie A e lo dimostra il fatto che avrebbe fatto sapere tramite il suo entourage di essere disposto ad abbassarsi l’ingaggio da 12 milioni a 7 milioni (percepiti all’Inter da Romelu Lukaku e Christian Eriksen) circa più eventuali bonus. Ne è sicuro il quotidiano torinese che svela un importante indiscrezione che, se confermata, potrebbe significare molto per l’Inter, che lo segue già da diverso tempo. Unico ostacolo ad oggi per i nerazzurri riguarda la concorrenza dell’Atletico Madrid.

Fonte: Tuttosport.