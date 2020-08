Cavani, anche Bayern sull’attaccante: aumenta la concorrenza per...

Cavani, anche Bayern sull’attaccante: aumenta la concorrenza per l’Inter

Condividi questo articolo

Anche il Bayern Monaco, altra pericolosa concorrente, sarebbe sulle tracce di Edinson Cavani, attaccante a parametro zero accostato all’Inter

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Le10Sport.com, sulle tracce di Edinson Cavani ora ci sarebbe anche il Bayern Monaco. L’attaccante uruguaiano, a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il PSG dallo scorso 30 giugno, sarebbe conteso non solo dall’Inter ma da sempre più club. Su di lui ci sarebbero anche Benfica, Leeds, società dal MLS e non solo. Infatti, stando a GloboEsporte.com, ci sarebbe anche l’interesse da parte dell’Atletico Mineiro.