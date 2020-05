Cavani a zero Ã¨ un’occasione, a Conte piace come profilo – CdS

Cavani a zero è un’occasione, a Conte piace come profilo – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che l’Inter ha nel mirino Cavani. A parametro zero è un’occasione, ma c’è il nodo ingaggio.

PROFILO IDEALE – Cavani per l’Inter è una grande occasione. Il contratto in scadenza fa gola anche perché, per di più, conosce alla perfezione il campionato italiano. Dove ha “soggiornato” per 6 stagioni e mezzo. Da 7 invece la sua casa è Parigi e tutto lascia credere che non lo sarà più l’anno prossimo. A Conte è sempre piaciuto. Oltre che essere un bomber infatti l’uruguaiano sa calarsi alla perfezione nel clima da battaglia: lotta, fatica e si sacrifica.

CONCORRENZA ATLETICO – Quest’anno a inizio stagione ha giocato meno perché Leonardo ha voluto puntare su Icardi. E il brasiliano punta infatti a riscattare l’argentino, il che chiuderebbe gli spazi a Cavani. L’Inter sarebbe una bella chance, anche se dovrebbe accontentarsi di un ingaggio inferiore rispetto all’attuale. Anche Simeone però lo corteggia per il suo Atletico Madrid. Chi la spunterà?