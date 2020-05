Castrovilli, no Inter? “Bandiera Fiorentina, sogno! Chiesa fortissimo,...

Castrovilli, no Inter? “Bandiera Fiorentina, sogno! Chiesa fortissimo, lui…”

Intervistato sulle frequenze del “Corriere dello Sport”, Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina e obiettivo Inter, ha parlato anche del compagno di squadra Federico Chiesa

STIMA COMMISSO – Queste le parole di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina nel mirino dell’Inter sulla stima da parte del presidente Rocco Commisso che lo ha tolto dal mercato. «E’ bellissimo, mi stimola a dare sempre di più. Ho sentito grandissimo appoggio fin dal primo giorno, da parte del presidente e della società. Hanno creduto in me e lo si è capito anche dal prolungamento di contratto (2024). Ringrazio tutti, da Commisso ma senza dimenticare i direttori, Barone e Pradè, fino all’ultimo che ci lavora. Ora tocca a me ripagare la loro fiducia».

ANTOGNONI – Castrovilli sull’ipotesi di poter diventare l’erede di Giancarlo Antognoni. «Vivendo Firenze, ho imparato perfettamente cosa rappresenta Antognoni per i fiorentini e per arrivare a quello che lui ha dato alla città c’è ancora tanta strada da fare. Avere un rapporto diretto, confrontarmi con lui mi motiva a crescere sempre di più. Sarebbe un sogno poter realizzare quello che lui ha fatto, con la maglia della Fiorentina e della Nazionale».

BANDIERA DELLA FIORENTINA – Castrovilli sulla possibilità di diventare una bandiera della Fiorentina. «Vlahovic vuole diventarlo? Anche per me sarebbe un sogno. L’ho detto anche parlando di Antognoni, mi piacerebbe ripercorrere la sua carriera. Ma sono ancora molto giovane, devo dimostrare tutto».

CHIESA – Castrovilli sul fatto che il compagno di squadra Federico Chiesa, altro obiettivo nerazzurro, sia un top player. «Sì, Federico, per quanto giovane, è già fortissimo. E’ titolare in A da diverso tempo, è in pianta stabile nel giro della Nazionale maggiore. Può diventare ancora più forte».

Fonte: Francesca Bandinelli – Corriere dello Sport