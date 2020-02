Castrovilli-Inter, piace da mesi! Un top a giugno, 4 intoccabili. E Chiesa…

Condividi questo articolo

Castrovilli piace molto alla dirigenza dell’Inter che in questa stagione sta seguendo da vicinissimo le prestazioni del centrocampista. Il talento, però, potrebbe essere in ballottaggio con Federico Chiesa nelle idee dei nerazzurri: ecco il motivo. Di seguito gli ultimi rumors di mercato, riportati da “Calciomercato.com”

UN TALENTO DA IMPAZZIRE – L’inaspettata stagione magica di Gaetano Castrovilli non è passata inosservata agli occhi dell’Inter. I nerazzurri hanno avuto solo relazioni positive sul talento della Viola e potrebbero tentare l’assalto a giugno. A centrocampo Eriksen, Sensi, Barella e Brozovic sono intoccabili, ma un colpo in entrata sarà fatto. Difficilmente però arriveranno sia Castrovilli che Chiesa: non possono essere rovinati gli ottimi rapporti con la Fiorentina. E’ tempo di prestazioni e campo, ad aprile sarà effettuata la decisione finale.