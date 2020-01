Castrovilli fa impazzire la Serie A: il Napoli sfida l’Inter. Bagarre in estate

Castrovilli è uno dei giovani centrocampisti che si è messo maggiormente in evidenza quest’anno in Serie A. L’interno ha trascinato la Fiorentina in alcune gare, con i suoi dribbling e la qualità evidente. L’Inter da diverse settimane segue il ragazzo, ma occhio al Napoli: le ultime da “Radio Kiss Kiss”

ASSALTO TOTALE – Il futuro di Gaetano Castrovilli potrebbe essere in una big italiana a fine stagione. Il centrocampista si è ritagliato uno spazio importante nella Fiorentina di quest’anno mettendo in luce tutte le sue qualità. Il ragazzo è da tempo accostato con forza all’Inter, ma ora il Napoli programma un possibile assalto. Il calciatore piace tantissimo, ma non per gennaio: il reparto è ritenuto completo dopo gli arrivi di Demme e Lobotka.

Fonte: Tutto Napoli.