Castro promesso ‘sposo‘ dell’Inter? Dall’Argentina la novità!

Santiago Castro è l’astro nascente tra gli attaccanti del campionato italiano. Il giocatore sta brillando al Bologna, dall’Argentina La Nacion porta novità in chiave Inter.

PRIMA PARTE DI STAGIONE – Tra gli attaccanti dell’Inter i numeri non sono esorbitanti. I giocatori di Simone Inzaghi stanno decisamente deludendo le aspettative, a partire soprattutto da Lautaro Martinez a secco da un mese e mezzo. Il numero 10 non è l’unico, perché da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic è arrivato appena un gol da parte dell’austriaco il 19 dicembre con l’Udinese. L’iraniano non si è ancora sbloccato e ogni minuto che passa le critiche si alimentano intorno alle sue prestazioni, lontane dall’essere pienamente convincenti. Per questi motivi l’Inter potrebbe muoversi per migliorare il reparto offensivo: il primo nome è quello di Santiago Castro.

Castro-Inter, tutta la verità!

MERCATO – Castro è stato acquistato in estate dal Bologna e proviene dal Velez Sarsfield. La Nacion, portale dell’Argentina, ha dato novità in chiave mercato: l’Inter sarebbe intenzionata ad acquistarlo già a partire da giugno. Anche la Juventus segue l’attaccante, ma la figura di Javier Zanetti avvicina decisamente Castro. Il giocatore del Bologna si rivede in Lautaro Martinez e lo considera come la sua aspirazione massima in carriera. Per caratteristiche e struttura fisica è molto simile, il rendimento è quello giusto per crescere e diventare prossimamente come lui. La valutazione è alta, la dirigenza nerazzurra sarebbe disposta a dare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il suo contratto al Bologna è lungo, scade nel 2028, ma ci sono molte possibilità che Castro vesta la maglia dell’Inter nel 2025.