Castro pezzo pregiato del Bologna. L’Inter registra una realtà

Santiago Castro rappresenta uno dei nomi seguiti con maggior interesse da parte dell’Inter per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione: di seguito la richiesta del Bologna per lasciarlo partire.

LA SITUAZIONE – Santiago Castro si sta confermando, in quest’annata al Bologna, come uno degli attaccanti più promettenti del nostro Campionato: l’Inter ne è consapevole, per cui ragiona di conseguenza. La dirigenza nerazzurra, infatti, è da tempo sulle tracce del Torito per cercare di trovare una soluzione che possa consentirle di ottenere il sì definitivo di ogni parte coinvolta al trasferimento dell’argentino a Milano. Al momento non vi è nulla di avanzato, stante il focus dei nerazzurri sull’esterno destro (con il nome di Luis Henrique), ma nei prossimi mesi il discorso potrebbe cambiare.

Castro, il Bologna fa il prezzo. L’Inter riflette sul futuro

LA RICHIESTA – Come riferito da calciomercato.com, il Bologna chiede circa 30-35 milioni di euro per lasciar partire Castro in estate. La cifra non è particolarmente elevata, tenendo conto del rendimento attuale dell’argentino e delle sue potenzialità future, ma prima di investirla i nerazzurri intendono effettuare un ragionamento di carattere generale. Con vari reparti del campo in cui intervenire, in particolare in difesa, i meneghini non vogliono effettuare scelte di cui potrebbero successivamente pentirsi. Ecco perché i discorsi legati a Castro sono tutt’altro che definiti nei contorni futuri che potrebbero assumere.