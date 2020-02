Castagne non si nasconde: “Penso all’Atalanta, ma se arrivasse l’Inter…”

Castagne ha parlato dell’attuale stagione con la maglia dell’Atalanta, ma anche delle ipotesi di calciomercato, tra cui l’Inter. Il terzino ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di La Derniere Heure. Di seguito le sue dichiarazioni

CANDIDATURA A SORPRESA – Raramente nel recente passato si è parlato di Timothy Castagne all’Inter o al Napoli, ma il calciatore dell’Atalanta non nasconde il suo interesse per i nerazzurri (qui anche le parole di Gomez): «Adesso penso solo alla fine di questa stagione e all’Europeo, poi valuteremo il da farsi. Se raggiungessimo ancora la Champions League non sarebbe male restare a Bergamo. Al momento non so neanche quali club mi chiameranno, vedremo cosa accadrà. La Premier League è un campionato che mi attira da sempre ma se Inter o Napoli dovessero bussare alla porta… Sono davvero due grandi squadre».

Fonte: alfredopedulla.com