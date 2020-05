Castagne non rinnova con l’Atalanta, l’Inter monitora la situazione – GdS

La “Gazzetta dello Sport” evidenzia la situazione di Castagne. L’esterno dell’Atalanta piace anche all’Inter.

MERCATO IN VISTA – In casa Atalanta c’è solo un giocatore che deve ancora essere interessato al discorso rinnovo. Si tratta di Timothy Castagne. Il suo contratto scade nel 2022, quindi non c’è fretta, ma che resti solo lui è particolare. Sull’esterno iniziano a cantare le sirene del mercato. Lui è sempre stato felice a Bergamo, ma negli ultimi mesi il suo minutaggio è sceso in favore dei titolari assoluti di Gasperini, Gosens e Hateboer.

RINNOVO BLOCCATO – La trattativa per il rinnovo è iniziata la scorsa estate e sembrava una formalità. Però nei fatti non è mai decollata e le parti negli ultimi mesi non si sono più aggiornate. L’obiettivo sarebbe aumentare di due anni e far salire l’attuale ingaggio da 550.000 euro più bonus fino ad arrivare quasi a quota uno. Per poi cercare una ricca plusvalenza.

OCCASIONE – Castagne, classe 1995, è diventato uno degli esterni più intelligenti in circolazione. Abile a giocare su entrambe le fasce. Non a caso è entrato definitivamente nel giro della selezione del Belgio. Dopo il rinnovo l’Atalanta vorrebbe trattare su una base di 20 milioni. Che forse senza un nuovo contratto potrebbero essere 10-15. I sondaggi non mancano. L’Atalanta sta aprendo a una sua cessione e ha incaricato un intermediario per sondare il mercato. Anche estero. Piace al Tottenham e a Leonardo, oltre a Sivigia e Leicester. In Italia c’è il Napoli, ma anche l’Inter monitora la situazione.