Castagne, l’Inter ci pensa. Da battere concorrenza di un club italiano

L’Inter è impegnata sul campo ma lavora già al futuro. Secondo SportMediaset, infatti, Marotta avrebbe messo nel mirino Timothy Castagne, esterno del Leicester. Da battere la concorrenza di un altro club italiano

OBIETTIVO – Non solo campo per l’Inter. La dirigenza nerazzurra ha già cominciato a pianificare le mosse future per rinforzare la squadra. Secondo SportMediaset, uno dei profili seguiti da Marotta è quello di Timothy Castagne, esterno destro di proprietà del Leicester. Il belga è una vecchia conoscenza del campionato di Serie A, avendo militato nell’Atalanta dal 2017 al 2020, e starebbe spingendo per un ritorno in Italia. L’intenzione di Marotta è quella di far arrivare il laterale belga nel corso della prossima estate, ma c’è da battere la concorrenza di un altro club italiano. Anche la Juventus, infatti, è interessata al giocatore e potrebbe decidere di affondare il colpo già nel corso della sessione di mercato invernale.