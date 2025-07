Caso Calhanoglu, parla l’agente Stipic: «Serve comunicazione più adeguata!»

Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del futuro del suo assistito. Di seguito le sue parole.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu e il suo agente, Gordon Stipic, sono alla ricerca di una soluzione che possa essere soddisfacente per il futuro immediato. Il calciatore dell’Inter, autore di una stagione altalenante a causa di diversi problemi fisici, sta complicando l’estate nerazzurra con i suoi tentativi di uscita mai realmente seguiti da un confronto franco con la società. Prima con il Galatasaray e poi con il Fenerbahce, l’ambiente vicino a Calha ha fatto comprendere l’intenzione del calciatore di sposare il progetto di una big del calcio turco, ma ciò non può ovviamente bastare. Al momento, infatti, sono nulle le proposte serie e promettenti pervenute all’Inter da parte delle società in questione.

Stipic sulla vicenda Calhanoglu: un chiarimento dovuto!

LA PRECISAZIONE – A proposito della situazione di mercato del suo assistito, l’agente Stipic ha parlato alle frequenze di TRT Sport. Il procuratore ha voluto, nel corso della conversazione per ora solo anticipata nei suoi tratti essenziali, porre l’accento su un aspetto importante ai fini della definizione dell’affare: «Ci sono molte telefonate e conversazioni. Ci sono anche molte notizie, specialmente nei media digitali. Queste cose possono accadere. Tuttavia, in questo processo, dobbiamo andare avanti con una comunicazione più adeguata tra i decisori».