Cash nuovo nome per la fascia! L’Inter valuta alternative a Dumfries – Sky

La sessione estiva di calciomercato si preannuncia particolarmente intensa. Mentre la situazione rinnovo con Denzel Dumfries è attualmente in stand-by, l’Inter valuta anche le possibili alternative all’olandese qualora dovesse andare via. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo nome è quello di Matty Cash di proprietà dell’Aston Villa e che piace anche al Milan.

NUOVA ALTERNATIVA – L’interesse dell’Inter per Matty Cash si è intensificato nelle ultime settimane, soprattutto a causa delle incertezze legate al futuro di Denzel Dumfries. La trattativa per il rinnovo del contratto dell’olandese è attualmente in stand-by, e la società nerazzurra sta valutando le alternative nel caso in cui Dumfries dovesse lasciare Milano. Matty Cash è visto come il sostituto ideale grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla sua esperienza in Premier League.

Cash seguito da tempo anche dal Milan: la situazione

NON SOLO INTER – Sul giovane esterno di proprietà dell’Aston Villa non c’è solo l’Inter, anzi. Anche il club rossonero segue da tempo la situazione. Se l’Inter dovesse decidere di cedere Denzel Dumfries, l’arrivo di Matty Cash potrebbe rappresentare una soluzione ottimale per mantenere alta la qualità sulla fascia destra. Allo stesso modo, il Milan potrebbe puntare su Cash per rafforzare il proprio reparto