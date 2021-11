Casadei vicino al salto in prima squadra: interesse per il talento Inter

Casadei è uno dei giocatori che si stanno imponendo in questo inizio di stagione con la Primavera dell’Inter. Il sito Serie B News vede per lui vicino il salto in prima squadra, con un interesse.

FARE ESPERIENZA – Cesare Casadei ha diciotto anni e sta facendosi valere con la Primavera dell’Inter. Il centrocampista è uno dei punti di forza di Cristian Chivu e, in questo inizio di stagione, si è reso molto utile sia nel Campionato Primavera 1 sia in UEFA Youth League. Per il 2022 possibile una sua esperienza lontano dai colori nerazzurri, per formarsi ulteriormente. Secondo Serie B News il Crotone, che già dall’Inter ha preso Samuele Mulattieri con buoni risultati (nonostante la pessima classifica), sta puntando proprio Casadei per il centrocampo. Giuseppe Ursino, direttore sportivo dei calabresi, ha buoni rapporti con la dirigenza nerazzurra e questo può fare la differenza su Casadei.

Fonte: seriebnews.com – Realdo Amadio