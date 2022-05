Casadei, un Zaniolo 2.0? Ecco le possibile destinazione – CdS

L’Inter lavora in vista dell’impegno di domani contro l’Empoli di Andreazzoli. Nel frattempo però si parla sempre di calciomercato con un nome della Primavera nerazzurra che fa gola a molti: Cesare Casadei.

ULTIME – L’Inter rischia di fare un Zaniolo 2.0? Spieghiamo. Cesare Casadei, talento della Primavera dei nerazzurri di Cristian Chivu, potrebbe lasciare l’Inter senza assaggiare mai la prima squadra. Proprio come fatto da Zaniolo (vedi articolo). Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport infatti, il centrocampista goleador dell’Inter Primavera piace eccome al Sassuolo di Carnevali. La fucina di giovani talenti italiani ha messo gli occhi su di lui e occhio all’inserimento di Casadei come possibile contropartita tecnica per abbassare il prezzo di Scamacca (vedi articolo). Non dargli neanche una chance sarebbe quantomeno da folli, vedremo se l’Inter se ne priverà oppure no.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno