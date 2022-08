Casadei sblocca… Lukaku! Dal Chelsea doppio favore all’Inter – SI

Casadei è vicino a lasciare l’Inter pur senza aver mai avuto presenze da professionista in nerazzurro. Il Chelsea, come aggiorna Pedullà, è sempre più vicino a prenderlo in un’operazione che coinvolge pure Lukaku.

IL DOPPIO FRONTE – Cesare Casadei al Chelsea aiuterà l’Inter a trattenere Romelu Lukaku anche oltre il prestito in vigore sino al 30 giugno 2023. Lo afferma Alfredo Pedullà, che parla di come l’operazione per il centrocampista classe 2003 agevolerà il riscatto del belga. I londinesi sono rimasti l’unica squadra in corsa per Casadei, dopo le voci su altri club degli scorsi giorni. L’Inter chiede quindici milioni di base fissa, il Chelsea si sta avvicinando.