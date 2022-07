Casadei sblocca l’affare Bremer: le cifre finali con l’incognita formula – SM

Casadei è il co-protagonista dell’operazione di mercato che l’Inter spera di chiudere finalmente nelle prossime ore. Come riportato da Sport Mediaset, l’affare Bremer entra nel vivo. E adesso può chiudersi rapidamente proprio grazie al giovane centrocampista nerazzurro

FUMATA BIANCA IN ARRIVO – L’assenza di Cesare Casadei (vedi articolo) a Ferrara conferma che qualcosa bolle in pentola. Le prossime 24 ore possono essere quelle decisive anche per il suo futuro. Non lo stesso Casadei ma ormai premono tutti affinché Gleison Bremer (vedi video) vada all’Inter in tempi brevi. Preme lo stesso Bremer ma anche Simone Inzaghi, chiarissimo sulla necessità di un altro centrale difensivo in rosa. Domani – lunedì 18 luglio – è previsto l’incontro decisivo con il Torino, arresosi a perdere il classe ’97 brasiliano in questa sessione di mercato. Come riportato dal collega Daniele Miceli – giornalista di Sport Mediaset – la base del trasferimento di Bremer all’Inter (a titolo definitivo, ndr) verrà impostata sui 30 milioni di euro più bonus. E nell’operazione entrerà proprio il cartellino di Casadei. Ancora non è chiaro se per il centrocampista classe 2003 si tratterà di prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dell’Inter oppure di cessione a titolo definitivo. In caso di seconda opzione, l’Inter si garantirà il diritto di riacquisto perché non vuole perdere il controllo sul talentuoso Casadei. Che sia una cessione o solo un prestito, quello di Casadei all’Inter sarà solo un arrivederci. A dire addio, al Torino, sarà Bremer.