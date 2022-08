Casadei dà ossigeno all’Inter ma dalla Francia convinti su Skriniar − SM

Casadei in serata volerà per Londra, direzione Chelsea. Il centrocampista saluta l’Inter per circa venti milioni di euro. Non è un salva Skriniar, perché dalla Francia spingono sul PSG

IN BILICO − Cesare Casadei saluta l’Inter per andare al Chelsea. Come riporta Daniele Miceli di Sport Mediaset, affare chiuso per 15 milioni di euro di base fissa più cinque di bonus. La sua cessione darà ossigeno alle casse nerazzurre ma non alla posizione di Milan Skriniar. I giornali francesi, infatti, spingono all’unisono il difensore verso il PSG. I parigini starebbero preparando un’offerta da 60 milioni di euro. In caso di rilancio, la decisione spetterebbe solamente alla proprietà.