Casadei oggetto del desiderio di molti. Ma vale la pena cederlo?

L’Inter ha in casa un gioiello, Cesare Casadei. Goleador della squadra Primavera di Cristian Chivu, il centrocampista ha timbrato anche ieri nella finale scudetto poi vinta contro la Roma. Mezza Serie A lo vuole, ma davvero ne vale la pena?

PENSIERO – L’Inter ha, in Casadei, un patrimonio da custodire e non da gettare alle ortiche così di punto in bianco. Il centrocampista si è messo in luce nel campionato Primavera a suon di giocate e suon di gol, ma ora vale davvero la pena cederlo? Mezza Serie A lo vuole, tra cui Torino e Sassuolo, ma forse perdere un talento così per monetizzare subito e poi pentirsi magari più avanti potrebbe pesare. Un caso simile è già successo con Zaniolo quando l’Inter prese Nainggolan, speriamo non riaccada.