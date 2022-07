Casadei obiettivo concreto del Torino. Inter non contraria: si tratta – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Cesare Casadei, talento della primavera dell’Inter è un obiettivo concreto del Torino. Si studia la formula per il trasferimento

AFFONDO? – Cesare Casadei è un profilo che fa gola a diversi club di Serie A e non solo. Sul talento nerazzurro, protagonista dello scudetto con la Primavera, secondo Tuttosport, è forte il pressing del Torino: il centrocampista piace a Juric, pronto ad accoglierlo alla sua corte. L’eventuale arrivo del centrocampista ai granata potrebbe essere slegato dall’affare Bremer: l’Inter non si oppone alla cessione in prestito con diritto di riscatto, a patto di inserire una clausola di controriscatto.

Fonte: Tuttosport – F.M