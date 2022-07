Casadei, nuovi contatti fra Inter e Torino: i granata hanno una richiesta – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Cesare Casadei, talento della primavera dell’Inter è un obiettivo concreto del Torino. Nuovi contatti fra i due club, con i granata che hanno formulato una richiesta precisa

CONTATTI – Cesare Casadei è un profilo che interessa molto sul mercato. Sul talento nerazzurro, protagonista dello scudetto con la Primavera, lavora da tempo il Torino: il club granata ha individuato nel talento di proprietà dell’Inter il rinforzo giusto per il centrocampo. Nelle ultime ore, secondo Tuttosport, si registrano nuovi contatti fra i due club: i granata avrebbero richiesto Casadei in prestito con diritto di riscatto. Si attende la risposta dell’Inter che, come noto, non vorrebbe perdere il “controllo” sul calciatore.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte