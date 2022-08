Casadei, non solo il Chelsea: in arrivo offerta superiore all’Inter! – Sky

Per Casadei si sta creando una vera e propria asta. Il Chelsea, come annuncia Marchetti nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, può essere superato da un’altra squadra che ha in programma di presentare un’offerta all’Inter.

RICHIESTISSIMO! – Cesare Casadei non ha più giocato nelle amichevoli precampionato dell’Inter e questo sembra essere il preludio a una cessione. Il giornalista Luca Marchetti aggiunge una nuova squadra che vuole prendere il classe 2003: «Oltre al Chelsea c’è anche il Nizza su Casadei, che starebbe per fare un’offerta superiore a quella del Chelsea. Questo potrebbe invogliare l’Inter a cedere il ragazzo, anche per un discorso di cassa».