Casadei, il Nizza fa sul serio: l’Inter (per ora) rifiuta per un motivo – Sky

Casadei, il Nizza fa sul serio: l'Inter (per ora) rifiuta per un motivo

Dopo l’offerta (rifiutata) da parte del Chelsea, si fa avanti anche il Nizza per strappare Cesare Casadei all’Inter. Secondo quanto riporta Marco Demicheli di Sky Sport, però, i nerazzurri avrebbero rifiutato per un motivo ben preciso.

NESSUNA CESSIONE – Cesare Casadei – oggi in gol nell’allenamento congiunto (vedi report) – è uno dei prospetti più interessanti dell’Inter e, più in generale, del calcio italiano. Campione d’Italia (da protagonista) con la formazione Under-19 nerazzurra, il centrocampista è finito nel mirino di due squadre europee. Ma la società non vuole privarsene definitivamente. Questi gli aggiornamenti di Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport: «In uscita c’è sempre il nome di Casadei. L’Inter aveva ricevuto un’offerta dal Chelsea nelle scorse settimane di circa 7-8 milioni di euro. I nerazzurri avevano rifiutato e nelle ultime ore si è fatto avanti il Nizza offrendo 10 milioni di euro. La cessione sarebbe a titolo definitivo e questo è il motivo per cui l’Inter ha rifiutato».