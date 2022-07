Casadei, l’Inter detta le condizioni al Chelsea: prima offerta respinta – Sky

Casadei è finito nel mirino del Chelsea. La prima offerta dei blues recapitata all’Inter, secondo Sky Sport, non è sufficiente

RESPINTA − Cesare Casadei è finito nel mirino del Chelsea. Secondo Sky Sport, l’Inter ha respinto al mittente la prima offerta dei blues, disposti a mettere sul piatto fra i 7 e gli 8 milioni di euro per portare il centrocampista, prodotto del vivaio nerazzurro, a Londra. I nerazzurri, spiega l’emittente satellitare, non intendono perdere il controllo su Casadei, per evitare che in futuro possa diventare un rimpianto. La volontà è tale da respingere un’offerta importante per un calciatore che non ha mai calcato i campi di Serie A. L’Inter, quindi, ascolterà soltanto offerte sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.