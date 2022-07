Casadei, Inter pensa alla formula giusta: un’intenzione chiara – Sky

In casa Inter tiene banco, per il mercato in entrata, la trattativa per l’arrivo di Gleison Bremer dal Torino. Nella quale, secondo il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli, Cesare Casadei dovrebbe raggiungere i granata. Ma i nerazzurri non hanno intenzione di perderlo definitivamente.

CACCIA ALLA FORMULA – Inter e Torino sempre più vicine per la chiusura dell’affare Gleison Bremer. Una trattativa che prevede il passaggio di Cesare Casadei in granata. Questi gli aggiornamenti del giornalista di Sky Sport Marco Demicheli: «Lunedì può essere il giorno di Bremer: è previsto un nuovo incontro tra l’Inter, Cairo e gli agenti del giocatore per cercare di abbassare la richiesta. I nerazzurri vorrebbero chiudere a 35 milioni e inserendo un giovane come potrebbe essere Casadei. Si sta pensando anche in questo caso alla formula, con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, o con un obbligo ma inserendo la clausola di recompra. I nerazzurri, infatti, non vogliono perdere il controllo su questo giocatore».