Casadei, il Nizza fa sul serio! L’Inter ha un piano ‘salva-Skriniar’ – CdS

Casadei è uno dei giocatori individuati dall’Inter – dopo Andrea Pinamonti -, per evitare di cedere Milan Skriniar (e Denzel Dumfries). Sul gioiello nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, è pronta a scatenarsi una vera e propria asta.

TUTTI LO VOGLIONO – L’ingresso del Nizza per Cesare Casadei sta alimentando l’asta attorno al centrocampista prodotto dalla Primavera dell’Inter. Il calciatore, che in passato ha già ricevuto l’interesse del Chelsea, piace tanto ai francesi tant’è che hanno già presentato un’offerta da 10 milioni. La dirigenza nerazzurra, però, valuta il ragazzo circa 15 milioni e preferirebbero mantenere un diritto di ‘recompra’ per il futuro. Su di lui c’è l’interesse anche del Sassuolo e del Chelsea, che al momento però è concentrato ad acquistare il difensore Fofana dal Leicester (valutazione da ben 85 milioni di sterline). La cessione di Andrea Pinamonti e del giovane Casadei dovrebbero frenare dunque le partenze di Milan Skriniar e Denzel Dumfries, anche se per i due dovessero arrivare delle offerte prima della fine del mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti