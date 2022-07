Casadei, il Chelsea non molla: pronta nuova offerta. Inter davanti a un bivio

Casadei continua a piacere molto e non solo in Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea non molla e ha intenzioni ben chiare. La palla passa all’Inter che ha un’importante decisione da prendere

OBIETTIVO – Cesare Casadei piace molto al Chelsea: l’allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, è infatti rimasto stregato dal talento classe 2003, che già era entrato nei discorsi ai tempi della trattativa che ha poi riportato Romelu Lukaku a Milano. Per il club inglese Casadei è un obiettivo concreto e vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. I contatti sono già stati avviati e presto l’Inter potrebbe ricevere una nuova offerta. Ora sta al club nerazzurro decidere cosa fare: nella trattativa, poi sfumata, per Gleison Bremer si era parlato anche di Casadei ma con una formula che prevedeva il diritto di recompra da parte dei nerazzurri.