Casadei gioiello della Primavera: richiesto in Serie A! Inter fissa il prezzo

Cesare Casadei è la vera e propria stella dell’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu, impegnata domani in finale playoff del Campionato Primavera 1 contro la Roma. Secondo Tuttosport, su di lui c’è il forte interesse del Sassuolo (e non solo). Il club fissa il prezzo.

GIOIELLO – L’Inter si gode Cesare Casadei, giovane centrocampista della Primavera, tra i protagonisti della stagione appena disputata e che si concluderà domani con la finale contro la Roma. In questa stagione il ragazzo ha giocato ben 39 partite, con 16 gol segnali e 5 assist. Alcuni club di Serie A già lo vogliono, a partire dal Sassuolo, che con Giovanni Carnevali ha manifestato il proprio gradimento. Su di lui anche il Bologna. L’Inter lo valuta non meno di dieci milioni. La società nerazzurra vorrebbe però cederlo in prestito, ma è evidente che il suo possibile inserimento in trattative più onerose potrebbe portare al sacrificio del classe 2003.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna