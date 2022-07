Casadei, ecco fin dove si spingerà il Chelsea economicamente – Sky

L’Inter dovrà subire un nuovo assalto, questa volta non per un big ma per un prospetto assolutamente interessante: Cesare Casadei. Ecco la situazione con il Chelsea.

SITUAZIONE – Che fine farà Cesare Casadei? Nelle ultime ore è tornato forte il Chelsea su di lui con il giocatore che piace ai blues sin dall’affare Romelu Lukaku. Come racconta Marco Demicheli a Sky Sport, ecco fin dove si spingerà la squadra inglese per il classe 2003. «7/8 milioni di euro, questa l’offerta del Chelsea per un ragazzo così giovane. L’Inter come detto al Torino, non vuole perdere il controllo del giocatore e il non poterlo ricomprare potrebbe far collassare tutto. L’assalto potrebbe esserci da parte del Chelsea».

Fonte: Sky