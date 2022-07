Casadei come Scamacca e Lucca. I talenti italiani ‘rubati’ dall’estero – CdS

L’Inter ha in casa un gioiellino che si chiama Cesare Casadei. Il centrocampista piace al Chelsea di Tuchel che è pronto a prenderlo con un assalto.

TALENTI – L’addio di Casadei all’Inter, ma più in generale alla Serie A, come scrive bene il Corriere dello Sport, sarebbe solo l’ultimo dei giovani talenti che l’Italia sforna e si vede “scippare”. In questo mercato per esempio, Lorenzo Lucca (2000) è volato all’Ajax mentre Gianluca Scamacca (1999), ex Sassuolo, è un nuovo giocatore del Wes Ham. L’Inter come noto non vorrebbe perdere il controllo su Casadei con la società che spera die spingere tutte le offerte dei blues ma, visto il bilancio da sistemare, probabile che ance il giovane nerazzurro faccia la fine dei colleghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti