Casadei al Chelsea ritorno di fiamma! L’Inter però ci crede: il punto − Sky

Il Chelsea ci riprova per Casadei dopo averlo cercato nelle settimane precedenti. Adesso, è arrivata l’offerta all’Inter. I nerazzurri però credono nelle sue potenzialità

AMBITO − Luca Cilli, dagli studi di Sky Sport, fa il punto sul futuro del giovane Casadei: «Cesare Casadei è finito nel mirino del Chelsea. Già seguito dai Blues che lo volevano inserire nella trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku nonché dal Torino per inserirlo nell’affare Gleison Bremer. L’Inter vuole mantenere un controllo sul giocatore, quindi se lo dovesse vendere lo farebbe solo con la recompra. Opzione che il Chelsea non ha inserito nella proposta di 7-8 milioni di euro».