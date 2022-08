Casadei, Chelsea pronto al rilancio! Ecco la cifra chiesta dall’Inter – TS

Casadei è finito nel mirino del Chelsea. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, il club inglese, è pronto al rilancio per il centrocampista dell’Inter

RILANCIO − Cesare Casadei è finito nel mirino del Chelsea. Secondo Tuttosport, l’Inter ha respinto al mittente la prima offerta dei blues da 8 milioni di euro. Il club londinese, però, non è disposto a mollare la presa: in settimana, infatti, si attende un rilancio con l’offerta al club nerazzurro che potrebbe salire sino a 15 milioni. L’Inter, dal canto suo, continua a chiedere 20 milioni per lasciare andar via il prodotto del suo settore giovanile ma la sensazione, secondo il quotidiano torinese, è che il rilancio del club londinese potrebbe essere sufficiente per chiudere la trattativa.

Fonte: Tuttosport – F.M