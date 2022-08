Casadei, Chelsea prepara nuova offerta. Via libera Inter per questa cifra?

Il Chelsea starebbe presentando una nuova offerta per Cesare Casadei, centrocampista 19enne di proprietà dell’Inter. I dettagli.

OFFERTA – Secondo quanto riportato dall’Evening Standard, il Chelsea prepara una nuova offerta per Cesare Casadei, con l’Inter che dovrebbe accettare 12 milioni di sterline circa. I Blues avrebbero seguito molto il giovane e lo vedrebbero inizialmente come arrivo per l’academy, in grado di crescere assieme alla Prima Squadra come parte di un piano di successione per N’Golo Kante e Jorginho, entrambi in scadenza a giugno 2023. Il centrocampista 19enne nerazzurro potrebbe essere ceduto in prestito in Serie A dopo la firma oppure restare nell’accademy.

Fonte: Standard.co.uk