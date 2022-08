Casadei-Chelsea, oggi le visite mediche: tutta l’emozione del 2003 − CdS

Casadei al Chelsea, oggi è il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto. Il centrocampista del 2003 si trasferisce a Londra con un contratto di sei anni. Che emozione per l’ormai ex Inter

LA SUA GIORNATA − Cesare Casadei è volato a Londra per diventare un nuovo giocatore del Chelsea. In giornata, effettuerà le visite mediche con il club inglese per poi porre la propria firma sul nuovo contratto. All’Inter 15 milioni di euro di base fissa con cinque di bonus. Grande emozione per Casadei, ieri, intercettato all’aeroporto di Milano (vedi articolo). Oggi potrebbe arrivare dunque l’annuncio definitivo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno