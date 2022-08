Casadei-Chelsea, l’Inter non fa sconti: c’è una cifra da cui non si scende

Casadei continua a rimanere nel mirino del Chelsea. Il campioncino dell’Inter piace tanto ai Blues ma i nerazzurri non sono disposti a fare sconti. Fissa una cifra da cui iniziare a trattare

CAMPIONCINO − Cesare Casadei è un predestinato, l’Inter lo sa. Ecco perché vuole tenerselo stretto e se proprio dovesse mandarlo via lo farebbe soltanto per delle cifre molto importanti. Il giovane centrocampista del 2003 piace tanto al Chelsea che ha avanzato una prima offerta di otto milioni, subito rispedita al mittente. L’Inter, come riporta Alfredo Pedullà, è stata chiara: la base da cui iniziare a trattare è di 15 milioni di euro più bonus per arrivare a 20. Prossimi giorni decisivi per capire il futuro del crack italiano.