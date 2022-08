Casadei, cessione a un passo: direzione Chelsea! Skriniar fermo – SM

Arrivano nuovi aggiornamenti sul mercato in uscita in casa Inter. Il giornalista di Sport Mediaset Daniele Miceli ha fatto il punto – durante Pressing su Italia Uno – sulla cessione ormai definita di Cesare Casadei al Chelsea, per poi confermare lo standby sia della trattativa per Skriniar al PSG che per Dumfries ai londinesi.

AGGIORNAMENTI DI MERCATO – Si lavora sulle uscite in casa Inter, con tre giocatori nel mirino. Ovvero Milan Skriniar, Denzel Dumfries e Cesare Casadei. Proprio quest’ultimo è il principale indiziato a partire, come spiega Daniele Miceli di Sport Mediaset: «Da quello che ci risulta, lo scorso venerdì ci sono stati dei contatti per Skriniar al PSG, ma ad oggi è ancora tutto fermo e non sembrano esserci nuove offerte sul tavolo. Dumfries piace tanto al Chelsea, ma per ora anche qui tutto è fermo. La trattativa che verrà chiusa proprio con il Chelsea è invece quella per Casadei, che sarà ceduto per 15 milioni. Questa cifra andrà a sommarsi ai 20 milioni ottenuti per Pinamonti per raggiungere poi quel famoso +60 chiesto dalla proprietà».