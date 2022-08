Casadei ceduto al Chelsea! Tutto fatto con l’Inter: i dettagli dell’affare – CdS

Cesare Casadei si trasferisce al Chelsea, tutto fatto tra il club inglese e l’Inter (che sarà accontentata). Di seguito i dettagli dell’affare secondo il collega Andrea Ramazzotti del Corriere dello Sport.

TUTTO FATTO – L’Inter ha praticamente ceduto Cesare Casadei al Chelsea. Tutto fatto con il club inglese che ha insistito per avere il gioiello prodotto dalla primavera nerazzurra. Affare da 15 milioni complessivi, più bonus per arrivare a 20, è la seconda cessione dell’Inter dopo Andrea Pinamonti. Come sottolineato dal quotidiano romano, tutt’altro che scontata la cessione di un big tra Milan Skriniar e Denzel Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti