Casadei al Torino? Possibile che l’affare sia slegato da Bremer – TS

L’Inter lavora molto ancora sul calciomercato, in entrata e in uscita. Bremer e Dybala sono i nomi caldi per rinforzare la rosa mentre in uscita c’è Cesare Casadei.

TRATTATIVA – L’Inter, per arrivare a Bremer e far sì che il Torino abbassi le sue pretese, è pronta ad inserire nella trattativa il giovane Cesare Casadei. Il talentino della Primavera campione d’Italia con Cristian Chivu in panchina, piace ai granata ma, come spiega Tuttosport, l’operazione per portare in granata il centrocampista potrebbe essere staccata da Bremer. Secondo il quotidiano infatti, Casadei può anche arrivare al Torino in prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte dell’Inter. La strada della contropartita, certo, non è sfumata con il suo valore di 7-8 milioni di euro che potrebbe fare molto comodo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini