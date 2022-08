Casadei, affare Inter o troppa fretta? Per rispondere serve consapevolezza

Casadei sarà ufficialmente un giocatore del Chelsea a breve (visite mediche già fissate). E i tifosi dell’Inter si stanno già polarizzando tra chi giudica troppo affrettata la cessione, e chi invece supporta la scelta della società.

PLUSVALENZA VICINA – Ormai si attende solo l’ufficialità, poi Cesare Casadei non sarà più un giocatore dell’Inter. Il talento classe 2003 sta per diventare un giocatore del Chelsea, per una cifra complessiva di 20 milioni di euro (15+5 di bonus). Una somma che, aggiunta alla plusvalenza che si realizzerà con Andrea Pinamonti (vedi focus), permetterebbe alla società di raggiungere circa metà dell’obiettivo di attivo fissato per giugno 2023 (60 milioni di euro). In attesa di vedere gli sviluppi del mercato (parte di questa cifra potrebbe essere reinvestita su un difensore), c’è già una netta spaccatura tra i tifosi dell’Inter in merito a questa cessione.

FAZIONI OPPOSTE – Da una parte, vi sono coloro che si sfregano le mani per l’incasso. La cifra incassata dal Chelsea per Casadei si trasformerà per intero in plusvalenza nel bilancio Inter. E quindi la speranza è che vengano messe definitivamente a tacere le voci sulla necessità di vendere un big. Soprattutto se si parla di Milan Skriniar. Dall’altra c’è chi invece è già nella fase ‘rimpianto’, convinto che l’Inter avrebbe dovuto trattenere (e credere in) Casadei. Dove sta la ragione? Come spesso capita, nel mezzo.

Casadei via dall’Inter: consapevolezza del momento

OFFERTA ALLETTANTE – La situazione economico-finanziaria dell’Inter impone di non trascurare nessuna offerta per qualsivoglia giocatore. Soprattutto se l’offerta dovesse riguardare un prodotto del vivaio, dal valore pari a zero a bilancio. Soprattutto se l’offerta per Casadei ammonta a 15 milioni di euro, cui se ne aggiungono altri 5 di bonus. È una realtà che può non piacere, perché mal si scontra con il prestigio e la storia del club. Ma al tempo stesso è necessario prendere consapevolezza della situazione. Situazione in cui rifiutare 20 milioni di euro per un giocatore con zero minuti in Serie A è uno scenario irrealizzabile.

PROGETTO GIOVANI – Si potrebbe semmai discutere del progetto di sviluppo dei giovani. Negli ultimi anni, i grandi club di Serie A (e non solo) stanno usando il vivaio come una fonte neanche troppo malcelata di plusvalenze. Come dicevamo all’inizio, solo tra Pinamonti e Casadei l’Inter realizzerà circa 30 milioni di plusvalenze nei prossimi mesi. Ma non sarebbe più sensato investire e credere in questi giovani talenti, si chiedono alcuni tifosi? Con l’obiettivo di portarli stabilmente in Prima Squadra, evitando così di spendere cifre esagerate per giocatori che si riveleranno poi inadeguati? Da un punto di vista logico, la risposta a queste domande non può che essere sì. Ma anche qui, è necessaria consapevolezza.

CAMBIO DI STRATEGIA – Consapevolezza del livello dell’Inter, e della velocità con cui il club deve arrivare a certi livelli. Che, tradotto in termini antipatici ma semplici, significa arrivare a certi livelli di fatturato, che possano garantire stabilità prima e crescita poi. Un obiettivo perfettamente raggiungibile investendo nei giovani, ma sicuramente più complesso e lento. Servirebbe semmai un completo cambio di filosofia a monte. Evitando quindi investimenti dal ritorno assai difficile (come Joaquin Correa a 31 milioni di euro o Valentino Lazaro a 22 milioni più bonus, per citarne due). Così facendo si eviterebbe di innescare quel circolo vizioso che porta a sacrificare talenti cresciuti in casa per rendere ‘sostenibili’ talenti (o non sempre tali) acquistati da fuori. Ma anche questo discorso perde rilevanza di fronte al momento storico che sta vivendo l’Inter. Che non permette nemmeno di interrogarsi sulla bontà o meno della cessione di Casadei per 20 milioni.