Casadei addio Inter, lo aspetta il Chelsea… Non di Tuchel (per ora) − CdS

Casadei saluta l’Inter per andare al Chelsea. Tutto fatto tra nerazzurri e Blues con i dirigenti che si sono scambiati anche le ultime carte. Il centrocampista non approderà subito nella squadra di Tuchel

CIAO INTER − Dalla Romagna a Londra il passo è breve per Cesare Casadei. Il centrocampista della Primavera Inter lascia l’Italia per approdare in Inghilterra, direzione Chelsea. Affare concluso per 15 milioni di euro più cinque di bonus. I Blues hanno battuto la concorrenza delle italiane Sassuolo e Torino nonché del Nizza in Francia. Squadre che avrebbe potuto assicurare all’Inter l’opzione del diritto di recompra ma cifre di trasferimento nettamente più inferiori. Il Chelsa ha voluto fortemente il giocatore alzando progressivamente la propria offerta: dagli otto iniziali fino ad arrivare ai 15 attuali passando per i 10 e i 12. Casadei oggi volerà a Londra per le visite mediche col Chelsea. Il giocatore non sarà subito aggregato alla Prima squadra di Thomas Tuchel bensì al Chelsea under 23. Sarà però solo uno step momentaneo poiché il ragazzo piace tantissimo al tecnico tedesco.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno