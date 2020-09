Carta (DS Cagliari): “Nainggolan, palla all’Inter. Noi disponibili ma a oggi…”

Giulini Nainggolan Cagliari

Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato del possibile ritorno del centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, sul possibile ritorno del centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan. «Non è un nostro giocatore e la palla non è tra i nostri piedi. Se ci fosse la possibilità, noi vorremmo proseguire il cammino con lui. E’ un giocatore che può darci tanto, anche come leadership. Ma ad oggi non abbiamo nessun elemento per dire che il suo ritorno è imminente. Lui è un sardo acquisito, già lo scorso anno ha fatto una scelta importante nonostante le pretendenti. Credo che anche per lui, sarebbe la scelta migliore. Aspettiamo, da noi c’è la disponibilità completa, lo vogliamo riportare a Cagliari, ma ci devono essere i presupposti economici».