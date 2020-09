Carta (DS Cagliari): “Godin? Trattativa faticosa. Tra lunedÃ¬ e martedÃ¬…”

Carta (DS Cagliari): “Godin? Trattativa faticosa. Tra lunedì e martedì…”

Diego Godin

Pierluigi Carta, Direttore Sportivo del Cagliari, ha parlato a “Sky Sport” nel prepartita della sfida contro il Sassuolo. Tema principale la trattativa per Diego Godin, in arrivo dall’Inter.

MOMENTI DECISIVI – Manca sempre meno all’arrivo di Diego Godin al Cagliari. Come confermato dal Direttore Sportivo Pierluigi Carta. Nel prepartita della sfida contro il Sassuolo, il dirigente della società sarda ha così parlato della trattativa per il difensore dell’Inter: «Godin? Vediamo. È una trattativa lunga e faticosa. Lui è un giocatore importante, stiamo aggiungendo ogni giorno un pezzettino e speriamo che tra lunedì e martedì si potrà ufficializzare il pezzettino mancante per l’accordo. Parliamo di un grande giocatore, può dare tantissimo in termini di esperienza e personalità al nostro gruppo. Il suo arrivo è un’idea del presidente, condivisa chiaramente da tutta la dirigenza».