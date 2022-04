Carnevali ai suoi gioielli: «Meglio restino ancora a Sassuolo». Avviso Inter?

Giovanni Carnevali, ai microfoni di Calcio Totale su Rai Sport, ha risposto alla domanda sui vari Scamacca, Frattesi e Raspadori in orbita tra Inter e Juventus. L’AD del Sassuolo dà un consiglio

CONSIGLIO − Carnevali suggerisce i vari Scamacca, Raspadori e Frattesi sul loro futuro. I tre sono in orbita Inter e Milan: «Restare al Sassuolo o andare via? Credo che per loro sia meglio restare un altro anno a Sassuolo. Un anno ancora per poter crescere può essere determinante. Per approdare in un grande club serve che giochino titolari, quindi fare un altro anno di rodaggio al Sassuolo sarebbe una buona soluzione. Prima di mandare via qualcheduno ci penseremo più di una volta, vogliamo costruire anche una squadra competitiva».