Carnevali: “Sensi, credo si trovi accordo. L’Inter fara gran mercato, Boga…”

Sensi dal Sassuolo all’Inter a titolo definitivo dovrebbe diventare realtà: c’è la conferma di Carnevali. L’amministratore delegato del Sassuolo, in collegamento con “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha parlato della trattativa coi nerazzurri per il centrocampista e del gioiello neroverde Boga.

DA SENSI ALL’ALTRO – Giovanni Carnevali parla del mercato del Sassuolo, partendo da un nome accostato di recente anche all’Inter: «Jérémie Boga è un giocatore che è cresciuto molto. Sotto quest’aspetto credo che noi dobbiamo dare i meriti al nostro mister Roberto De Zerbi, che in un anno è riuscito a far crescere questo ragazzo a grandi livelli. È richiesto da varie società ma la volontà nostra è di tenerlo: credo che non abbiamo assolutamente intenzione di cedere il ragazzo. Quello che si vuol fare è di costruire una squadra e costruire un progetto che il povero dottor Giorgio Squinzi aveva in mente. Dobbiamo cercare di andare avanti su queste linee, credo che Boga resterà con noi».

RISCATTO VICINO – Su Stefano Sensi Carnevali ha pochi dubbi: «Io credo che l’Inter non sia in difficoltà. Poi, peraltro, l’Inter farà delle manovre di mercato sicuramente importanti: conoscendo bene Giuseppe Marotta come dirigente credo che abbia le idee molto chiare su quello che sarà il programma del prossimo anno. Stiamo parlando, ma credo che si troverà l’accordo per far sì che Sensi rimanga in nerazzurro anche la prossima stagione».