Carnevali: «Scamacca? Tanti giocatori richiesti. Non cederemo facilmente»

Giovanni Carnevali, in collegamento su Sky Sport 24 nel pre Cagliari-Sassuolo, ha parlato di Scamacca, giocatore in orbita Inter. L’AD nero-verde non si sbilancia

PATRIMONIO − Le parole di Carnevali in merito alla situazione di Scamacca e non solo. Attaccante in orbita Inter: «Scamacca rinnovo? Inutile nascondere che abbiamo più giocatori richiesti da tanti club importanti. Prima di cedere un giocatore ci penseremo molto bene. Sono un patrimonio della società che sta lavorano decisamente bene per crescere continuamente. Quindi, vogliamo tenerceli stretti».