Carnevali: «Scamacca-PSG siamo fermi, arrivati contatti da altri club»

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia mercato direttamente da Rimini in occasione dell’apertura ufficiale del calciomercato. L’Inter ha cercato fortemente Scamacca in inverno, adesso c’è forte il PSG

NUOVO SPIRAGLIO? − Le parole di Carnevali sul mercato del Sassuolo: «Credo che alla fine di questo mese risolveremo le questioni legate al mercato, l’intenzione è di lasciar perdere tutte le richieste che arriveranno o meno. Il 15 agosto abbiamo la prima partita, abbiamo qualche richiesta. Scamacca-PSG siamo fermi, ci siamo incontrati 10 giorni fa. Potrebbe esserci l’avanzamento di qualche altro club». Quanto a Scamacca, per molto tempo nel mirino dell’Inter, è finito in orbita PSG. L’AD del Sassuolo però non nasconde il possibile avanzamento di un altro club.