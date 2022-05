Carnevali: «Scamacca-Inter? Normale che piaccia. Ho una preferenza»

Nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport (vedi articolo), l’Amministratore Delegato del Sassuolo Carnevali si sofferma anche su Scamacca. Come noto, l’attaccante è uomo mercato e domenica col Milan potrebbe giocare la sua ultima in neroverde: Inter come destinazione?

RICHIESTO – Giovanni Carnevali non si sbilancia sul futuro di Gianluca Scamacca: «Via dal Sassuolo per Inter o Napoli? È un centravanti giovane, che indossa la maglia della Nazionale ed è normale che piaccia sia a livello italiano sia europeo. Una mano a Giuseppe Marotta? Preferirei che Gianluca rimanesse nel nostro campionato perché ha un grande futuro e per la Serie A non sarebbe bello perdere un attaccante così. Con Manuel Locatelli abbiamo facilitato il suo passaggio alla Juventus perché voleva restare in Italia. Il prezzo di scamacca? Siamo una società che ha un grande proprietà e vuole costruirsi il suo percorso. È doveroso dare il giusto valore ai talenti che abbiamo. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) ho fatto una riunione con i miei collaboratori e degli undici titolari, ne abbiamo contato sei che hanno richieste o interessamenti di mercato».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



