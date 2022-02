Carnevali: «Scamacca e Frattesi? Pochi 65 milioni. Non c’è solo l’Inter»

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato dei due giocatori in orbita Inter: Scamacca e Frattesi. La sua opinione a GR Parlamento sulla valutazione di entrambi i giocatori

GIOIELLI − Carnevali ha parlato dei talenti del Sassuolo. Due orbita Inter: «Scamacca e Frattesi? 65 milioni dipende come li dividiamo. Abbiamo anche altri giovani importanti come Raspadori o Traore. Non abbiamo necessità di vendere i giocatori, possiamo anche cederne soltanto uno. Ma quando verranno riproposti, valuteremo al meglio. Non ci accontentiamo, può essere anche una valutazione bassa. Scamacca ha margini di crescita importanti, ha caratteristiche varie e potrebbe essere paragonato a tanti attaccanti. Può migliorare ancora tanto. Tante probabilità che arrivino offerte dall’estero, in Italia c’è la volontà ma dal punto di vista economico è difficile. Spero che questi ragazzi rimangano in Italia come successo per Locatelli, nonostante l’offerta arrivata dall’Inghilterra fosse stata superiore rispetto a quella della Juventus. Frattesi? Giocatore importante per una squadra moderna, dopo la gavetta nelle squadre minori, sapevamo che questo potesse essere l’anno giusto per lui. Per Scamacca abbiamo parlato con l’Inter nonché straniera. Nei prossimi giorni, un’altra squadra italiana ci contatterà ma tutte sono alla finestra. Campionato? Inter squadra più attrezzata».