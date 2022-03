Carnevali: «Scamacca e Frattesi 65 milioni? Anche pochi». Inter avvisata

Scamacca e Frattesi sono da tempo in orbita Inter. L’AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto su Deejay Football Club ribadendo quanto detto anche alcuni giorni fa (vedi articolo). Ossia il prezzo dei due gioielli potrebbe essere anche maggiore a 65 milioni di euro

CONDIZIONI ECONOMICHE − Carnevali descrive il mercato del Sassuolo concentrandosi anche su Scamacca e Frattesi, in orbita Inter: «Abbiamo dei giocatori che ci possono dare delle condizioni economiche importanti. Tipo Hamed Traoré, che può darci tante soddisfazioni. Il nostro programma è quello che portiamo avanti da più anni. Vogliamo riuscire a tenere una squadra che possa fare un buon percorso in Serie A e mantenere i conti in ordine. Dobbiamo fare delle cessioni ma poche, occhio al bilancio e all’aspetto sportivo. 65 ml per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi? Anche pochi. Potrebbero non bastare pensando alla cessione di Dusan Vlahovic della Fiorentina. Sia Scamacca che Frattesi sono giocatori di qualità. Il mercato italiano è fermo perché tutte le squadre sono in sofferenza ma sono giocatori di grandissima qualità e meritano questi valori di mercato».